Estado pagará mais de R$ 12 mi em bônus a professores de Franca

Professores e servidores da rede estadual de ensino da região de Franca receberão, nesta sexta-feira, 25, um bônus pelo desempenho educacional em 2024. Serão R$ 12.141.596,97 pagos a 2.691 servidores que atingiram as metas estabelecidas no Sarsp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

A premiação faz parte de um investimento recorde do Governo do Estado, que irá repassar R$ 544 milhões a profissionais da educação de todo o Estado, um aumento de 161% em relação ao ano anterior. No total, 159.430 professores, diretores, dirigentes e membros das equipes escolares serão beneficiados.

Segundo a Secretaria Estadual da Educação, os avanços no desempenho das escolas paulistas justificam o crescimento do valor. Em língua portuguesa e matemática, houve melhora em todos os anos avaliados. O 2º ano do Ensino Fundamental se destacou com crescimento de 45,3% em matemática e 28% em português em relação a 2023.