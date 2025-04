PM encontra maconha, cocaína e arma com homem no Leporace

Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou esconder uma bolsa preta no banco do passageiro. Durante a abordagem, os policiais encontraram várias porções de maconha prontas para venda dentro da bolsa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação de que um homem estaria comercializando drogas e portando uma arma de fogo ilegal em sua residência. A equipe foi até o endereço e encontrou o suspeito próximo à casa, dentro de um Volkswagen Gol.

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante no Leporace, na tarde dessa quarta-feira, 23, em Franca , após denúncias anônimas levarem a Polícia Militar até o local.

Ao ser questionado, ele confessou que havia mais drogas e uma arma em sua residência, alegando estar apenas "guardando para outra pessoa", cujo nome não quis revelar.

Com a autorização da mãe do suspeito, os policiais revistaram a residência e encontraram quatro tijolos de maconha, uma pedra de cocaína, um revólver com oito munições, além de R$ 1.140 em dinheiro.

Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para a perícia.