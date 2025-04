2026: Lula tende à derrota. Tarcísio consolida candidatura

Lula, o eterno candidato que teima em transformar a política brasileira num museu de relíquias, começa — enfim — a perceber que seu tempo passou. O nome que um dia encarnou a esperança para alguns hoje ecoa como um eco distante de um país que já não existe. E nos corredores abafados do Planalto, a pergunta já circula com mais frequência do que o governo gostaria de admitir: até quando vale a pena carregar nos ombros um octogenário com ficha corrida e aprovação em queda livre? A resposta, caro leitor, está nas entrelinhas das pesquisas, no silêncio constrangido do próprio partido e no desespero de uma esquerda que, sem Lula, revela-se tão oca quanto os discursos reciclados de "paz e amor" de seus militantes nas redes.

A Agonia de um Projeto em Ruínas

Os números do Quaest são implacáveis: 67,4% de reprovação em Curitiba, 52% em São Paulo, 49% no Nordeste. A inflação persistente (7,8% nos alimentos), o fracasso do consignado privado (70% de avaliações negativas nas redes) e a escalada da violência (12% de aumento em roubos) formam o tripé da crise lulista. Lula, aos 79 anos, tornou-se um paradoxo ambulante: quanto mais insiste em se apresentar como "única alternativa à direita", mais acelera a decomposição de seu legado.

A declaração à CNN — "minha saúde dirá se sou candidato" — foi menos uma concessão à idade e mais um recado aos aliados: o PT não tem plano B. Pesquisa interna obtida pela Folha mostra que 78% dos filiados ainda apostam na reeleição, contra míseros 12% que cogitam Haddad. O resultado? Um partido refém do próprio fundador, incapaz de renovar-se enquanto repete o mantra de que "sem Lula, voltaremos à era das trevas". A ironia é que a "era das trevas" parece ter voltado sob seu próprio governo.

O Vazio Programático da Esquerda

Fernando Haddad, o suposto herdeiro, amarga derrota acachapante contra Tarcísio em cenário sem Lula — desempenho pior que o de Ciro Gomes e Marina Silva (Datafolha). O PT, que nos anos 80 inovou ao unir sindicalistas e intelectuais, hoje repete o erro da velha UDN: acredita que basta ter "nome forte" para vencer eleições. Enquanto isso, o PSOL enterra suas chances ao insistir em Boulos, derrotado na capital e que mal conseguiu emplacar o segundo turno com Ricardo Nunes.

A esquerda enfrenta um dilema geracional: como conciliar bases tradicionais (operários e periféricos) com pautas identitárias que alienam 62% do eleitorado moderado, segundo o Ipec? A resposta parece óbvia para todos, menos para a cúpula petista: não é possível. Enquanto discutem pronomes neutros, Tarcísio reduz homicídios em 18% no estado que concentra 1/3 do PIB nacional.

Sua estratégia é clara: transformar o bolsonarismo em um movimento mainstream, esvaziando-o de teorias da conspiração enquanto absorve sua base. E a estratégia já tem dado resultado: pesquisas do AtlasIntel mostram que quase 1/3 dos nordestinos já apoiam Tarcísio — região onde Bolsonaro sempre patinou.