Projeto leva música gratuita à rodoviária e ao Póli em Franca

Franca recebe neste fim de semana mais uma edição do projeto Música ao Alcance de Todos, iniciativa da Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com o Instituto Três Colinas. O objetivo é facilitar o acesso à música, além de buscar valorizar os artistas locais, incentivar a cultura na cidade e transformar espaços públicos em pontos de convivência e lazer. A entrada é livre e aberta a toda a comunidade.

A programação começa nesta quinta-feira, 24, e na sexta, 25, das 16h às 18h, na Rodoviária Municipal, localizada na rua Professor Laerte Barbosa, no Residencial Baldassari. Na quinta, o destaque será a apresentação do conjunto Doce Madruga, com repertório variado. Na sexta, quem sobe ao palco é Artur Canto, com um show voltado ao pop e rock nacional.

No fim de semana, as atividades continuam no Complexo Poliesportivo, com apresentações no sábado, 26, e domingo, 27, das 9h30 às 11h30. No sábado, o público poderá curtir a performance do DuoVox, enquanto o domingo será embalado pela voz de Tiago Bertoloni, que interpretará clássicos da MPB e do pop brasileiro.