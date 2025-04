Suspeito de esfaquear crianças em Itirapuã segue foragido

A Polícia Civil de Itirapuã intensificou as investigações para localizar Marco Antônio de Paula, suspeito de esfaquear duas crianças, de 12 e 13 anos, no último sábado, 19, na zona rural do município.

Segundo relato do pai das vítimas ao portal GCN/Sampi, o suspeito, conhecido da família, teria convidado os meninos para irem até sua residência, sob o pretexto de uma conversa. Sem desconfiarem, as crianças foram até o local, onde foram brutalmente agredidas com golpes de faca.

A delegada responsável pelo caso, Christina Bueno de Oliveira, informou que dois inquéritos policiais foram instaurados e que há um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.