Veja o que falta esclarecer sobre o acidente que matou 12 alunos

Dois meses após a tragédia que matou 12 estudantes da Unifran (Universidade de Franca), todos moradores de São Joaquim da Barra, o laudo da perícia técnica ainda não foi liberado.

A tragédia aconteceu em 20 de fevereiro, quando um ônibus que levava os universitários de volta para casa, após um dia de aula em Franca, se envolveu em um grave acidente na vicinal Valdir Canevari, entre São José da Bela Vista e Nuporanga. No local, 12 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas — entre os sobreviventes estão o motorista do ônibus e o do caminhão envolvido na colisão.

O laudo pericial, ainda pendente, é peça fundamental para esclarecer as causas do acidente. "Todo o levantamento pericial no local, com imagens e croquis, integra o laudo", disse o delegado Clodoaldo Vieira, responsável pelo inquérito conduzido em Nuporanga.