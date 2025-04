Francana avalia jogadores para o elenco da Copa Paulista

O técnico Wantuil Rodrigues informou que a Francana já começou o trabalho de montagem do elenco para a Copa Paulista e observa cinco jogadores. Todos eles atuaram no jogo-treino que a Veterana realizou contra o Patrocinense-MG, nessa terça-feira, 22, no "Lanchão". A partida ficou 2 a 2.

Ele citou os nomes dos zagueiros Moacir e David, além dos laterais Machadinho, Felipe e Leandrinho.

Wantuil disse que os jogadores foram indicados ao clube e que serão melhores observados ao longo da preparação da equipe para a Copa Paulista, para depois dar mais detalhes das carreiras dos atletas. “Eles se saíram muito bem nesse jogo-treino e vamos seguir avaliando esses atletas”.