Cachorro preso em bueiro é resgatado por guardas civis na região

Um cachorro foi resgatado por guardas civis municipais após ficar preso em um bueiro de drenagem na Avenida Gabriel Garcia Leal, no bairro Maracá, em Guaíra (SP), a 123 km de Franca. O caso aconteceu no último domingo, 20, mas as imagens do resgate só foram divulgadas agora.

O vídeo mostra o momento em que os agentes Rodrigues Fonseca e Guirão, da Guarda Civil, usaram uma marreta para abrir espaço na estrutura de concreto e conseguir acessar o animal. Com a ajuda de equipamentos, os guardas buscaram formas de puxar o cão com segurança.

Após minutos de esforço, o cachorro foi retirado do bueiro. Ele não apresentava ferimentos e foi entregue à tutora, uma menina que acompanhava o resgate. Ao final do atendimento, ela abraçou os guardas em agradecimento.