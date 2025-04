Temporal provoca alagamentos e estragos em Igarapava; ASSISTA

A forte chuva que atingiu a cidade de Igarapava, a 80 quilômetros de Franca, na tarde desta quarta-feira, 23, provocou alagamentos e transtornos em pontos da cidade.

O temporal começou por volta das 14h50. Apesar de ter durado cerca de 30 minutos, foi suficiente para causar prejuízos, principalmente nas áreas mais baixas da cidade.

De acordo com a Defesa Civil, a avenida Vinte e Dois de Maio foi uma das mais afetadas, com trechos completamente alagados. Bairros registraram acúmulo de água. No centro da cidade, carros ficaram submersos.