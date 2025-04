Sonho do tetra: Franca chega ao Paraná para enfrentar o Pato

Time completo

Com exceção do ala-armador Zu Jr., que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda e está afastado desde novembro de 2024, o técnico Helinho Garcia contará com o elenco completo para enfrentar o Pato.

“Chegamos ao momento mais importante da competição, que são os playoffs, da melhor forma: com todos os atletas à disposição para jogar. Isso nos credencia e nos dá a confiança necessária para que possamos entrar com toda a determinação e intensidade nos playoffs, buscando, primeiro, vencer os três jogos das oitavas, depois avançar para as quartas, vencer mais três jogos e, claro, conquistar o nosso principal objetivo: o tetracampeonato”, afirmou Helinho.

Os jogadores do Franca Basquete treinarão às 19h30 desta quarta-feira, e às 10 horas desta quinta-feira, 24.