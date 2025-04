Seade: 4 mil crianças nasceram em Franca em 2024

Franca registrou o nascimento de 3.964 bebês em 2024, segundo pesquisa da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), órgão ligado ao governo do Estado de São Paulo.

O levantamento mostra que houve redução no número de nascimentos no ano passado em comparação com 2023, quando foram registradas 4.242 crianças: 2.230 do sexo masculino e 2.012 do sexo feminino.

A maior taxa de natalidade de 2024 foi registrada em março, com 420 bebês nascidos nesse período.