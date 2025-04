Francana disputa jogo-treino contra o Patrocinense nesta terça

O técnico Wantuil Rodrigues vai poder contar com alguns jogadores que defenderam a Francana na Série A3 do Campeonato Paulista deste ano, mesclados com alguns jogadores sub-20 e sub-17 da Veterana. Os nomes dos profissionais confirmados são o goleiro Wesley, o zagueiro Rodrigão, o lateral esquerdo Tico e os meias Vinícius Oliveira, Matheus Prado e Marlon.

Wantuil disse que a apresentação do elenco deverá ser mesmo no próximo dia 5, mas o trabalho de montagem da equipe é permanente. “Nós estamos observando jogadores, temos que olhar e chegar primeiro do que os outros times, porque nós não temos condições de concorrer. Estamos de olho no mercado e vamos ter surpresas boas dia 5, na apresentação. Queremos fazer uma boa Copa Paulista e, para isso, estamos nos movimentando dentro da nossa realidade.”

A Copa Paulista deve começar entre 14 e 15 de junho. A Francana está no Grupo 2, ao lado de Botafogo, Comercial, Inter de Limeira, Itapirense e União São João.