Torcida organizada transforma Páscoa de crianças em Franca

A Independente, torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, com sub-sede em Franca, realizou, nesse fim de semana, uma ação de Páscoa, com a distribuição de ovos de chocolate para crianças na cidade.

Os ovos, de produção própria dos associados da torcida, foram entregues a mais de 250 crianças. Todos com um padrão: embalagem vermelha e o logotipo da torcida.

Kaio Barnabé dos Santos, de 26 anos, é associado da torcida e participou da entrega dos ovos de páscoa. "Pra criança a gente nunca nega nada. Fazemos várias festas todo ano em datas comemorativas, tudo à vontade pra elas", disse.