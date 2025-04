Carro da Prefeitura de Cristais atropela cachorro e vai embora

Um morador do bairro Belo Horizonte 2, em Cristais Paulista, denuncia que seu cachorro foi atropelado por um veículo da Prefeitura da cidade no dia início deste mês, na rua das Calêndulas. Segundo ele, o condutor, identificado como funcionário da administração municipal, se recusou a arcar com os custos do atendimento veterinário necessário após o acidente.

Em mensagens enviadas à redação do Portal GCN/Sampi, o tutor do animal afirma que buscou um acordo com o motorista e com representantes da Prefeitura, mas não obteve retorno ou auxílio até o momento. “Um funcionário da Prefeitura atropelou o meu cachorro e não quer pagar os custos dos cuidados do animal”, relatou.

O caso, que foi registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que o veículo passa por cima do cachorro que estava deitado em uma sombra no meio da rua. O animal, após ser atropelado, corre para a calçada. O condutor do veículo chega a sair do veículo para verificar como está o cachorro, mas logo retorna para o veículo.