Idoso morre ao tentar salvar mulher que caiu no rio

Uma tragédia comoveu moradores da zona de Pontal, a 100 km de Franca,.João dos Santos Vieira, de 70 anos, morreu afogado após tentar salvar a sua mulher, Júlia Gomes da Silva, de 52 anos, que caiu no rio Mogi Guaçu, enquanto o casal pescava na última sexta-feira, 18. Júlia ainda não foi encontrada.

Segundo relatos de familiares, o casal era experiente em pesca e conhecia bem o local. A suspeita inicial é de que Júlia tenha passado mal e caído na água repentinamente. João, em um ato de desespero e coragem, pulou no rio para tentar resgatá-la.

As buscas começaram na manhã de sábado, 19, realizadas pelo Corpo de Bombeiros. O corpo de João só foi encontrado no domingo, 20, a aproximadamente um quilômetro de distância do local do acidente. Ele foi sepultado nessa segunda-feira, 21, no Cemitério de Pontal.