Acidente entre carro de APP e carreta deixa passageiro ferido

Um acidente envolvendo um carro de motorista de aplicativo e uma carreta na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária na madrugada desta terça-feira, 22. Um passageiro ficou ferido e precisou ser encaminhado à Santa Casa de Franca, mas seu estado de saúde não é grave.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista de um Fiat Palio, que realizava uma corrida de aplicativo, havia acabado de buscar o passageiro no bairro Jardim Pulicano. Ao seguir pela rodovia sentido Patrocínio Paulista, o condutor acabou colidindo na traseira de uma carreta que trafegava pela mesma via.

O motorista alegou que não viu o caminhão à sua frente e não conseguiu evitar o impacto. A colisão causou danos significativos na parte frontal do Palio e deixou o passageiro ferido, com cortes e escoriações. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa, onde permanece em observação.