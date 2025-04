Bispo de Franca recorda encontro com Papa: 'experiência marcante'

Dom Paulo destacou os encontros que teve com o Papa Francisco: o primeiro, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro , e o mais marcante, durante a visita ad limina de 2022. A visita, que ocorre a cada cinco anos, reúne bispos de diferentes regiões para audiência com o Santo Padre, no Vaticano.

"Sentimos muito, claro. Ainda mais nós, bispos, que temos uma ligação mais direta com o Papa. Mas também acolhemos com gratidão tudo o que ele deixou: seus escritos, suas atitudes pastorais, sua simplicidade e alegria", disse o bispo.

“Fui com o grupo das províncias de Ribeirão Preto, Campinas e Botucatu. Foi uma grata experiência. Na ocasião, entregamos ao Papa um par de sapatos fabricado em Franca”, relembrou Dom Paulo. “O Papa, sempre alegre e cordial, mostrou-se preocupado com a evangelização em nosso país e com o ministério do bispo. Para mim, essa foi uma experiência marcante”, completou.

Sobre a possibilidade de um brasileiro ser eleito no conclave, o bispo foi cauteloso, mas esperançoso: “Todos os cardeais podem ser escolhidos. Temos cardeais santos e capazes no Brasil, mas o Espírito Santo é quem conduzirá esse processo, como fez com a eleição de Francisco, vindo do 'fim do mundo', como ele mesmo dizia”.

De acordo com Dom Paulo, uma missa foi celebrada na Catedral de Franca às 7h, presidida pelo padre Rogério Ruffo. Outra celebração será realizada nesta terça-feira, 22, também às 7h, comandada pelo próprio bispo. “É uma missa que já tem boa frequência de fiéis e, com certeza, agora, sabendo da morte do Papa, muitas pessoas virão participar conosco”, afirmou.