Fim de uma era: igreja se prepara para novo conclave

O conclave é o processo pelo qual a Igreja Católica escolhe um novo papa. A palavra vem do latim cum clave, que significa "com chave", referência ao isolamento dos cardeais em local fechado para tomar essa decisão. O evento ocorre na Capela Sistina, no Vaticano, e é conduzido pelo Colégio Cardinalício, formado por todos os cardeais com menos de 80 anos; atualmente, são cerca de 120 eleitores.

Seu papado, iniciado em 2013, ficou marcado por posturas mais progressistas, um apelo à humildade e à justiça social, além de tentativas de reformar estruturas internas da Cúria Romana. Com sua morte, inicia-se oficialmente o período de sede vacante, a vacância da Sé de Pedro, e os preparativos para o conclave.

O Vaticano confirmou a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira, 21, após complicações decorrentes de uma infecção respiratória. O pontífice, nascido Jorge Mario Bergoglio, foi o primeiro papa latino-americano e o primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica.

Durante o conclave, os cardeais permanecem incomunicáveis com o mundo exterior. A votação ocorre duas vezes ao dia, e para que um novo papa seja eleito, é necessário o apoio de pelo menos dois terços dos eleitores presentes. Após cada rodada de votação, as cédulas são queimadas. Se nenhum papa for escolhido, a fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina é preta. Quando um nome é finalmente aceito, a fumaça se torna branca, anunciando ao mundo que há um novo líder da Igreja Católica.

O novo papa, uma vez eleito, pode escolher o nome pelo qual será conhecido, tradição que remonta ao século VI. Ele é então anunciado pelo cardeal protodiácono com a frase latina "Habemus Papam" ("Temos um Papa").

O mundo agora aguarda ansiosamente o início do conclave, que deve começar entre 15 e 20 dias após a morte do pontífice, tempo destinado à preparação e ao luto oficial. O próximo papa herdará uma Igreja global, com mais de 1,3 bilhão de fiéis, em meio a desafios contemporâneos como a secularização, escândalos de abuso e a busca por maior inclusão.