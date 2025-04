Franca perde para o Flamengo e disputará o 3º lugar da BCLA

O Sesi Franca Basquete perdeu para o Flamengo por 91 a 67 nesta sexta-feira, 18, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). Com a derrota, o time paulista disputará o terceiro lugar da BCLA (Basketball Champions League Americas) contra o Instituto Córdoba, da Argentina. Já o Rubro-Negro buscará o título internacional contra o Boca Juniors, também da Argentina.

O jogo começou com inspiração e transpiração de ambos os lados. O ala-armador Shaquille Johnson inaugurou o placar com uma bola de três pontos. O ala-pivô Lucas Dias descontou para o time francano com duas cestas seguidas.

Apesar dos esforços do pivô Wesley Castro e do ala-armador Georginho, que cravou e venceu disputas nos rebotes defensivos, Franca terminou atrás no marcador no primeiro quarto. Vitória parcial do Rubro-Negro, fruto de um francano: o armador Alexey, com infiltrações e cestas convertidas. Final do 1º período: Flamengo 22 x 18 Franca.