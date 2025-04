Fiéis marcam presença nas celebrações da Sexta-feira Santa

Nesta Sexta-feira Santa, 18 de abril, as igrejas de Franca ficaram lotadas. Fiéis participaram, com devoção, das celebrações que lembram um dos momentos mais marcantes do calendário cristão: a Paixão e Morte de Jesus Cristo.

Durante todo o dia, paróquias realizaram orações, procissões e encenações da Via Sacra, reunindo jovens, adultos e idosos em clima de fé, silêncio e reflexão.

A Sexta-feira Santa é um dia de recolhimento para os católicos, marcado pelo jejum, pela oração e pela memória do sacrifício de Cristo na cruz.

Veja a programação deste sábado e domingo na Catedral Imaculada Conceição: