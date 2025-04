Águas de Março e Salão de Belas Artes começam nesta terça

A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura divulgou o cronograma oficial do 34º Festival Águas de Março e do Salão de Belas Artes, que acontecerá de 22 a 27 de abril, no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”. O evento é uma das principais vitrines culturais da cidade, reunindo apresentações artísticas em diferentes linguagens e premiando talentos locais.

Cada artista ou grupo terá até 20 minutos para se apresentar no palco. A comissão de seleção e avaliação será responsável por julgar as performances com base em critérios técnicos e artísticos específicos para cada categoria.

Programação do Festival Águas de Março

Terça-feira (22/04) – Literatura:

Apresentações a partir das 19h10: