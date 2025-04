Obras em creche do Jd. Piratininga chegam à fase de acabamento

A construção da creche-escola do Jardim Piratininga, na região Leste de Franca , está na fase final. A nova unidade, que contará com 11 salas, terá capacidade para atender mais de 200 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos.

A creche do Piratininga é uma das quatro unidades em construção com recursos próprios do município. Uma delas já está em funcionamento no Residencial Nossa Senhora das Graças (Pacaembu), na região Norte, e atende a mais de 160 crianças. Outras duas, localizadas nos residenciais Copacabana (região Oeste) e Zanetti (região Sul), estão em fase final de obras.

No Zanetti, os trabalhos incluem a instalação de forros, pisos e revestimentos, além da pintura e montagem dos sistemas elétrico e de dados. Já no Copacabana, a creche passa pelos últimos detalhes de acabamento, com serviços internos e externos, incluindo pintura.

Outros investimentos

Além das creches, o município também está construindo duas novas escolas. Uma delas, localizada na Vila São Sebastião, substituirá a antiga escola "Nadeide Scarabucci" e será dedicada ao atendimento em período integral. A outra, localizada no Residencial Adelinha, onde as instalações hidráulica e elétrica já foram concluídas, passa pelos ajustes finais de pintura e acabamento.