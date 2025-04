Carga de 35 toneladas de enxofre cai de carreta na Anhanguera

Um caminhão carregado com 35 toneladas de enxofre derramou parte da carga na rodovia Anhanguera, na altura de Jardinópolis (SP), na noite desta quinta-feira, 17. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o veículo trafegava no sentido Sul da rodovia e, ao acessar um retorno, o material se espalhou pela pista.

Cerca de 33 toneladas do produto foram derramadas. A carga seria entregue a uma usina em Olímpia (SP). O enxofre havia sido carregado em uma empresa de Jardinópolis.