Mulher apanha no Centro após ser acusada de atrapalhar namoro

Uma empresária de 40 anos foi vítima de uma violenta agressão na tarde dessa quarta-feira, 16, enquanto aguardava um carro de aplicativo na região central de Franca. O ataque, segundo registrado em boletim de ocorrência, foi motivado por ciúmes e acusações infundadas sobre o fim de um relacionamento.

De acordo com o relato da vítima, ela estava no Centro da cidade, por volta das 17h esperando o transporte por aplicativo, quando foi surpreendida por duas mulheres, a agressora acompanhada da própria mãe. As duas partiram para cima da empresária com puxões de cabelo, socos e arranhões, causando diversos ferimentos.

A vítima relatou à Polícia Civil que uma das autoras da agressão a acusou de ser a responsável pelo término do seu relacionamento amoroso. Ela negou qualquer envolvimento com o casal e afirmou que não tem nenhuma relação com a vida pessoal da acusadora.