Celebrações da Páscoa em Franca; veja os horários das missas

Dom Paulo ressaltou que, com a celebração desta Quinta-feira Santa à noite, começa o Tríduo Pascal, o ápice das celebrações. “Vamos fazer memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, também da virtude da caridade. É a missa em que repetimos o gesto do Lava Pés, símbolo do serviço, como nos ensinou Jesus”, disse.

Sobre a Sexta-feira Santa, ele lembrou que não há missa, mas sim a Celebração da Paixão do Senhor. “O sacramento se cala, para dar lugar ao fato: a morte de Jesus na cruz. Nessa celebração, proclamamos a Palavra, rezamos por toda a humanidade, veneramos a cruz e comungamos o Cristo Eucarístico”, acrescentou.

O bispo também destacou a beleza da Vigília Pascal, no Sábado Santo. “É a maior e mais nobre de todas as solenidades do nosso ano litúrgico. A liturgia da luz, com a bênção do fogo e o Círio Pascal, a liturgia da palavra com a história da salvação, e a liturgia batismal, com a bênção da água e renovação das promessas do batismo, nos preparam para celebrar com alegria a Ressurreição do Senhor no Domingo de Páscoa”, afirmou.