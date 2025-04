Viu o que aconteceu no julgamento da Revisão da Vida Toda?

O julgamento dos embargos de declaração na ação que discutia a Revisão da Vida Toda trouxe uma importante notícia para os aposentados e pensionistas do INSS: quem recebeu valores com base na tese até 5 de abril de 2024 não precisará devolvê-los ao INSS . Mais ainda: não haverá cobrança de custas, honorários advocatícios ou despesas periciais nas ações que estavam em curso até essa mesma data.

Mas por que essa data, 05/04/2024?

Ela marca a data de publicação da ata de julgamento do mérito da decisão do STF (nas ADIs 2.110 e 2.111), ou seja, é o marco temporal fixado para efeito da chamada modulação de efeitos. Essa é uma prática do Judiciário para evitar que uma mudança de entendimento traga efeitos retroativos prejudiciais — especialmente em casos onde já havia decisões favoráveis aos segurados. Quem entrou com ação até essa data, e obteve decisão judicial (mesmo que provisória), está protegido pela decisão do Supremo.

2) A Jornada da Revisão da Vida Toda — Entenda o Caminho até Aqui