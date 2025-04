Sesi Franca treina no Maracanãzinho para o Final Four da BCLA

O Sesi Franca treinou no ginásio do Maracanãzinho, sede do Final Four da BCLA (Basketball Champions League Américas). As quatro equipes finalistas da competição – dois brasileiros e duas argentinas - já estão no Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira, 18, serão disputadas as semifinais, envolvendo os confrontos Boca Juniors contra o Instituto de Córdoba, às 18h10, e Franca e Flamengo, às 21h10. Os vencedores fazem a final neste sábado, 19, às 21h.

O time comandado por Helinho Garcia viajou completo e já realizou um primeiro treino leve na quarta-feira, 16. “Já fizemos um primeiro treino onde nós procuramos alinhar, mostrar detalhes que serão importantes para o jogo de sexta-feira e, claro, fazer um trabalho de bastante arremessos para que a gente possa estar o mais calibrado possível”, disse Helinho.