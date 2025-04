Futebol Americano: Franca Carrascos completa 10 anos de história

Em 15 de abril de 2015, Franca testemunhou o nascimento de um projeto ousado e inédito: a criação do primeiro time de futebol americano da cidade. Em um campo no Jardim Brasilândia, os jovens Marcos Soares e Heverson Henrique deram o pontapé inicial na história do Franca Carrascos.

Com poucos recursos, os próprios jogadores se organizaram para arrecadar dinheiro; venderam rifas, realizaram ações entre amigos e usaram recursos do próprio bolso. A busca por parcerias com o poder público e empresas privadas foi difícil no começo; muitos duvidavam do futuro do projeto. Mas a persistência de Marcos e Heverson manteve a chama acesa. E, aos poucos, o Carrascos foi ganhando força.

O marco do primeiro jogo veio em 9 de dezembro de 2016, em um amistoso contra o extinto Brows Skins, na cidade de Sertãozinho. O placar foi o que menos importou; com equipamentos emprestados e aluguéis de última hora, o Franca Carrascos viveu sua primeira experiência real de jogo. Para os atletas, foi o momento de sentir a adrenalina, vestir o uniforme, calçar os ombros, encaixar o capacete e finalmente ver o sonho tomando forma em campo.

Desde então, foram anos de batalhas, vitórias, derrotas, aprendizados e evolução. O Franca Carrascos superou obstáculos.