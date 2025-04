Repartições municipais de Franca fecham no feriado prolongado

As repartições municipais de Franca estarão fechadas nesta sexta-feira, dia 18, e na próxima segunda-feira, dia 21, em razão dos feriados nacionais da Sexta-feira da Paixão e de Tiradentes. Com isso, as unidades da Prefeitura encerram o expediente nesta quinta-feira, 17, e retomam as atividades na terça-feira, 22.

Durante o feriado prolongado, os serviços de urgência e emergência continuam operando normalmente. Estarão em funcionamento os Prontos-socorros adulto e infantil, as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) dos bairros Jardins Aeroporto e Anita, além do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Guarda Civil Municipal e os Conselhos Tutelares estarão de plantão.

A coleta de lixo domiciliar e seletiva será interrompida na sexta-feira, 18. No sábado, 19, e na segunda-feira, 21, os serviços ocorrerão normalmente.

Opções de lazer no feriado