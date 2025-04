Operação do Detran termina com 29 autuações em Franca

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo realizou em Franca, no último sábado, 12, uma operação de fiscalização voltada ao combate da combinação entre álcool e direção. A ação contou com o apoio das polícias Militar, Civil e Científica, e resultou na abordagem de 666 veículos.

A operação foi realizada em dois pontos: no cruzamento da avenida Brasil com a rua Rodrigo Mazon, no bairro Vila Aparecida, e na avenida Aparecida Maia de Pádua, no bairro Morada do Verde. O principal objetivo é reduzir e prevenir acidentes de trânsito provocados pelo consumo de bebidas alcoólicas.

De acordo com o Detran, foram registradas 29 autuações: 27 por recusa ao teste do bafômetro e duas por conduzir sob efeito de álcool.