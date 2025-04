Suspeito de matar jovem em cavalgada na região é identificado

A Polícia Civil identificou o suspeito de matar Crystian Rian dos Santos, de 23 anos, após uma cavalgada que terminou em tragédia em Morro Agudo (SP). O crime aconteceu em 23 de março e, desde então, o suposto autor dos disparos, Tiago Inácio da Silva, de 34 anos, está foragido.

De acordo com as investigações, Crystian estava no evento acompanhado do irmão quando se envolveu em uma briga. Em meio à confusão, foi baleado diversas vezes em uma rua da cidade.

Um vídeo gravado por testemunhas registrou o momento em que participantes da cavalgada entraram em desespero após os tiros serem disparados, causando correria e pânico.