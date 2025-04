Prefeitura instala semáforo para pedestres na avenida Dom Pedro

A avenida Dom Pedro I, via que liga as regiões Norte e Leste da cidade, passou a contar com um novo semáforo exclusivo para pedestres. O equipamento foi instalado nesta semana pela Prefeitura de Franca, com o objetivo de aumentar a segurança nas travessias e reduzir os riscos de acidentes na região.

De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança, Régis Mendes, o semáforo é acionado por botoeira; ou seja, o pedestre pressiona um botão que envia um sinal ao sistema para interromper o fluxo de veículos. O tempo de travessia é de 12 segundos.

“Antes deste sistema, era um pouco difícil fazer uma travessia segura aqui. Com os semáforos, houve um grande ganho em segurança e acessibilidade na região. Mas é preciso respeitar a sinalização para evitar acidentes graves”, afirmou Mendes.