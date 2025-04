Mais de 150 mil veículos devem circular pela região de Franca

O feriado prolongado da Páscoa – que neste ano liga a Sexta-Feira Santa, no dia 18, e Tiradentes, no dia 21, deve levar aproximadamente 151 mil veículos para a rodovia Cândido Portinari, na região de Franca , segundo levantamento da Arteris ViaPaulista, concessionária que administra a rodovia.

"É preciso ter planejamento, respeito às leis de trânsito e atenção integral na estrada. Sempre que possível, a recomendação é para que motoristas evitem os horários de pico", afirma a gerente de Operações, Ana Caetano.

Serviço

As equipes da concessionária estarão operando 24 horas com serviços de inspeção de tráfego, guinchos, caminhões-pipa, resgate médico e socorro mecânico, todos monitorados pelo CCO (Centro de Controle Operacional). As rodovias também contam com suporte dos SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário), que oferecem wi-fi, banheiros, fraldário e água.

Nas praças de pedágio da ViaPaulista, é possível pagar com cartão de débito por aproximação nas cabines de autoatendimento. Para informações e auxílio, o telefone 0800 001 1255 funciona 24 horas. As condições de tráfego podem ser acompanhadas em tempo real pelo Twitter @Arteris_VP.