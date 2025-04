Tilápia e bacalhau lideram as vendas na Semana Santa em Franca

Com a chegada da Páscoa, aumenta em Franca a procura por opções que substituam a carne vermelha, principalmente na Sexta-feira Santa. Seguindo a tradição católica, que orienta a evitar esse tipo de carne nessa data, o consumo de peixe cresce e movimenta as peixarias da cidade.

"Os mais vendidos são o lombo de bacalhau e o filé de tilápia, mas também temos boa saída de caranguejo, polvo e camarão", completou ela.

A proprietária do Atacadão do Peixe, Marcela Ferrari, também se prepara para o movimento intenso. Segundo ela, apesar do fluxo constante ao longo do mês, a maior parte das vendas se concentra nos dias que antecedem o feriado.

“Estamos vendendo o dia inteiro. Entra e sai gente o tempo todo. Tem hora que dá uma parada, mas logo recomeça. O movimento mais forte mesmo começa na quarta-feira (16) à tarde e segue até sexta (18)”, explica Marcela.