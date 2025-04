Comadef 2025 começa nesta quinta-feira no Poliesportivo

Já no segundo dia, 18, o preletor é o pastor Renan Lopes. O cantor convidado é Micael do Carmo, cantor dos singles “A Oração Muda Decretos” e “Coisa de Deus”. Ele também está escalado para o último dia de evento, no sábado, 19, onde o preletor é o pastor Jhonatan Carlos, que conta com mais de 1.5 milhões de seguidores em suas redes sociais.

O Comadef (Congresso Geral da Mocidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus) será realizado no Ginásio do Poliesportivo "Pedrocão", em Franca , a partir desta quinta-feira, 17. O evento, que é gratuito e mobiliza grande parte dos jovens religiosos da região, tem como tema “O Imensurável Amor” e contará com algumas figuras de renome do meio.

O coordenador geral do campo, pastor Cristóvão Ferreira, explicou sobre o tema escolhido, que se trata do amor de Deus, conforme conta a passagem de Oséias 3:1, na Bíblia Sagrada.

“A temática ‘Imensurável Amor’ vai tratar sobre um amor que perdoa, que sara, que redime e que transforma, baseado na história bíblica do profeta Oséias; que Deus o direcionou para que se casasse com uma meretriz, para poder representar o amor de Deus para com a humanidade caída e pecadora, demonstrando que todos têm a oportunidade de se arrepender, mudar de vida e desfrutar do amor de Deus”, explicou.

Além dos convidados, as mocidades do campo devem se reunir para entoar os louvores oficiais do evento, junto do vocal da Umadef (União da Mocidade das Assembleias de Deus), que estão disponíveis em uma playlist no Spotify (clique aqui).