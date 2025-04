SP anuncia 616 novas casas na região; investimento de R$ 77,5 mi

Do total de moradias, 378 serão viabilizadas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), enquanto outras 238 serão executadas por meio da CCI (Carta de Crédito Imobiliário), voltada à parceria com a iniciativa privada.

A Região Administrativa de Franca será contemplada com 616 novas unidades habitacionais por meio do programa Casa Paulista, do Governo do Estado de São Paulo. O anúncio foi feito em 14 de abril, em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.

As casas da CDHU serão construídas em seis municípios da região, cujas obras serão licitadas por meio de editais organizados em lotes. Serão contempladas as cidades de Patrocínio Paulista (31 unidades habitacionais), Sales Oliveira (45), Pedregulho (48), Rifaina (52), Jeriquara (82) e Miguelópolis (120). Já as unidades do Casa Paulista, via carta de crédito, serão distribuídas entre Orlândia (48), São Joaquim da Barra (50) e Franca (140).

A expectativa do governo é que essas iniciativas contribuam diretamente para a redução do déficit habitacional na região, além de promover dignidade e segurança para as famílias que vivem em áreas de risco ou que enfrentam dificuldades para arcar com os aluguéis.

“Nós estamos atacando as deficiências que mais afetam a população, especialmente aquelas que não suportam mais pagar aluguel ou vivem em condições precárias. Vamos seguir trabalhando com todos os instrumentos possíveis, seja pela provisão direta da CDHU, seja pelos modelos de crédito associativo ou imobiliário”, destacou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Benefícios