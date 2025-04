Preços altos pressionam as vendas de Páscoa em Franca este ano

Ele completa que o aumento na procura de produtos com intenção de doação tem sido uma grande surpresa. “A gente sempre teve muita compra para doação. Foi uma surpresa o aumento que houve. O pessoal ainda continua comprando para doação. Isso é curioso, muito interessante”, contou.

O consumo, na visão do coordenador, se mantém. A pandemia proporcionou uma alta considerável e, após alguns anos, o mercado se reestabiliza em termos de consumo, mesmo com o aumento do preço do cacau.

“O cacau, nos últimos 12 meses, teve um aumento de 189%. Isso acaba refletindo também na demanda de alguma forma, mas o que temos percebido é que as pessoas ainda mantêm o nível de consumo (...) a tendência é que, mesmo com o aumento de preço, as pessoas basicamente consumam a mesma quantidade que consumiam no ano passado”, disse.