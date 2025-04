Problema no sistema atrasa atendimentos na UPA do Aeroporto

Uma instabilidade no sistema da Prefeitura de Franca provocou transtornos nesta quinta-feira, 10, afetando o atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, na região Sul da cidade.

O público enfrentou longas filas e atrasos no atendimento. Pacientes esperaram quase cinco horas para serem atendidos. A reportagem do portal GCN/Sampi esteve no local às 13h30.

“Cheguei às 9h e até agora não fui atendido”, relatou o motorista Fábio Pereira, de 59 anos. Segundo ele, os registros estavam sendo feitos manualmente. “Eles disseram que estavam registrando as consultas manualmente”, afirmou.