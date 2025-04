Franca: Greve dos servidores segue suspensa até 15 de abril

Sobre o dissídio coletivo, que trata das reivindicações salariais e demais cláusulas do acordo coletivo da categoria, Fernando explicou que uma nova audiência de conciliação foi marcada pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho) para o dia 15 de abril, às 15h, presencialmente, em Campinas.

A greve foi realizada após a prefeitura de Franca e o sindicato não chegarem a um acordo sobre o reajuste salarial de 2025.

O projeto de lei, de autoria do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), determinou o reajuste dos salários em 4,87%, para repor a inflação de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025, sem aumento real. A administração municipal ofereceu 5% de aumento no vale-alimentação, passando dos atuais R$ 986 para R$ 1.036, e no abono escolar, de R$ 367,65 para R$ 386,04 em 2026. Além disso, manteve as seis faltas abonadas por ano. O texto foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Franca durante sessão ordinária em 25 de março.

A paralisação começou na segunda-feira, mas foi suspensa após uma liminar da Justiça determinar o funcionamento de 100% do setor de urgência e, no mínimo, 70% das demais repartições, sob pena de multa diária ao sindicato. O sindicato orientou que todos os servidores voltassem aos seus postos.