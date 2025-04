Carreta com soja tomba e interdita Anhanguera; rodovia liberada

Uma carreta carregada de soja tombou na madrugada desta quinta-feira, 10, na rodovia Anhanguera, em São Joaquim da Barra (SP). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o CCI (Centro de Controle de Informações) da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o acidente aconteceu por volta das 5 horas, no km 380, no sentido Sul da via.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica e tombou. A carreta ocupou as faixas 1 e 2, além do acostamento.