Graciela e João Rocha lideram para Estadual; Ubiali para Federal

Na disputa para Estadual, em cenário estimulado, a atual deputada Delegada Graciela (PL) lidera, com 23,6% das intenções de voto, seguida de perto pelo seu aliado e candidato derrotado à prefeito, João Rocha (PL), que tem 18,2%. Em terceiro surge a empresária Flávia Lancha (PSD), com 9,5%. O vereador Kaká (Republicanos) tem 5,8% e o ex-prefeito Gilson de Souza (Avante), 5,1%. Também foram considerados como possíveis candidatos a deputado estadual Alexandre Tabah (Novo), que surge com 3,4%; Dra. Cristiany (PL), 3,1%; Sérgio Granero (Republicanos), 1,7%; e Cynthia Milhim (MDB), com 1,7%. Não votariam em nenhum dos nomes apresentados 20% dos eleitores. Não sabe ou preferiram não responder em quem votariam 7,8% dos entrevistados.

A pouco mais de um ano para as eleições que vão definir quem serão eleitos deputados estaduais e federais, os nomes que ocupam cargos no Legislativo ou que tiveram participação ativa na última campanha municipal estariam na frente da preferência dos francanos caso a votação fosse realizada hoje. É isso que revelam os números da pesquisa de Avaliação de Governo, Desafios da Cidade e Cenários Eleitorais contratada pelo portal GCN/Sampi junto ao Instituto Ágili.

Para Federal, em cenário estimulado, quem aparece em primeiro é o ex-deputado e ex-candidato a prefeito Dr. Ubiali (PSB), com 13,6%, seguido pelo irmão da delegada Graciela, o também delegado Davi (PL), com 11,2%, e o atual deputado estadual Guilherme Cortez (Psol), que teria 10%. Foram também considerados os nomes do presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel Bassi (PSD), com 7,8%, o médico Marcelo Morickochi (PP), com 6,1%; o ex-candidato a prefeito Rafael Bruxellas (PT), 5,1%; o vereador Fransérgio Garcia (PL), 4,9%; a professora Maria Célia (Podemos), 4,4%; o empresário Fábio Meirelles (PP), 4,1%; e Sidnei Elias (Novo), com 1,2%. Não votariam em nenhum dos nomes apresentados 22,6% dos eleitores. Não sabem ou preferiram não dizer em quem votariam 9% dos entrevistados.

Números mostram cenário difícil e indefinido

Os dados revelados pela pesquisa GCN/Sampi mostram um cenário ainda muito embaralhado e indefinido para as disputas de Estadual e Federal para os políticos com base eleitoral em Franca, sem nenhum nome que possa ser apontado como absolutamente favorito ou imbatível neste momento.