Dupla é presa com crack e cédula falsa em praça da Vila Formosa

Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos pela Polícia Militar enquanto estavam sentados em uma escadaria com um pote de vidro contendo pedras de crack e uma lâmina usada para fracionar a droga, na noite dessa quarta-feira, 9, em uma praça na Vila Formosa, em Franca.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pela rua Emílio Bruxelas quando perceberam que um dos jovens entregava algo suspeito a um terceiro, que passava rapidamente pela praça. Ao notarem a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir, mas foi contida pelos agentes.

Foram localizadas com eles tesouras utilizadas no preparo da droga, uma balança de precisão, R$ 92 em dinheiro e uma cédula falsa de R$ 100, que estava dentro do celular de um dos envolvidos.