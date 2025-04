Idoso sofre AVC e aguarda vaga de internação há 5 dias em Franca

O drama de pacientes à espera de vagas de internação na rede pública parece não ter fim em Franca. Um idoso sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e está internado provisoriamente no Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" há cinco dias, aguardando transferência.

O paciente que aguarda transferência é o aposentado Augusto Steingreber Júnior, de 80 anos. Ele deu entrada pronto-socorro no sábado, 5, às 16h, e desde então se encontra na unidade de saúde.

Inconformada com a situação, a família já não sabe a quem recorrer. “Meu pai está internado desde sábado e não consegue uma vaga. Ele teve um AVC silencioso. Aquilo ali acaba com a pessoa. Ele precisa fazer exames complementares. É preciso tirar ele urgente do ‘Janjão’. Ele tem 80 anos”, disse a filha do aposentado, Karina Lima Steingreber, operadora de caixa, 50 anos.