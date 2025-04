Ladrões invadem distribuidora, arrombam cofre e furtam aparelhos

Dois criminosos invadiram uma distribuidora de alimentos na noite desta terça-feira, 8, na rua Ângelo Felício, no Jardim Planalto, na região Leste de Franca, e furtaram diversos itens de valor, como eletrônicos, dinheiro e o conteúdo de um cofre.

As imagens das câmeras de segurança mostram os primeiros momentos do crime. A dupla se aproxima do imóvel e, antes mesmo de entrar, corta os fios das câmeras externas para tentar impedir que o restante da ação fosse registrado. Ainda assim, parte do movimento foi gravada.

Após desativarem parte do sistema de monitoramento, os ladrões invadiram o local, reviraram gavetas, arrombaram portas internas e vasculharam os cômodos em busca de objetos de valor. Levaram notebooks, tablets, dois celulares, uma televisão e o aparelho DVR, que armazenava as imagens das câmeras, além de dinheiro em espécie. Um cofre da empresa também foi arrombado.