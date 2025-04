Caminhão pega fogo e bloqueia pista em rodovia: 'Assustador'

Na noite dessa terça-feira, 8, um caminhão pegou fogo na rodovia Anhanguera (SP-330), nas proximidades do km 430, entre as cidades de Aramina e Ituverava, na região de Franca. O incidente ocorreu por volta das 22h30 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalharam intensamente para conter as chamas.

Segundo relatos de servidores da Fundação Casa de Franca que passavam pelo local a caminho de um evento em Brasília, na mobilização do Sistema Socioeducativo Brasileiro, em prol de benefícios pra categoria, o fogo começou de forma repentina, sem qualquer colisão ou motivo aparente. Em poucos minutos, as chamas se espalharam pelo veículo, criando uma cena descrita como "assustadora" pelas testemunhas.

O trânsito na rodovia ficou completamente bloqueado durante a operação de combate ao incêndio. A pista só foi liberada por volta das 23h40, após o fogo ser controlado pelos bombeiros. Apesar do susto e dos transtornos, felizmente não houve registro de vítimas.