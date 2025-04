Câmara ignora polêmicas e gasta 245 mil em aluguel de carros

A Câmara Municipal de Franca assinou um novo contrato de locação de veículos, no valor total de R$ 245.760,00. O objetivo oficial é “garantir suporte às atividades legislativas e administrativas”. O extrato do contrato foi publicado na edição desta terça-feira, 8, do Diário Oficial do Município.

A empresa contratada foi a Original Rent Car Ltda. ME, que vai receber mensalmente o valor de R$ 20.480,00. A vigência será de 26 de junho de 2025 a 25 de junho de 2026.

A Câmara adota o sistema de aluguel de carros desde 2023, com previsão orçamentária específica. No contrato anterior, a Câmara pagava R$ 8.900,00 mensais por dois veículos. Além disso, a instituição possuía um veículo próprio, devolvido à Prefeitura no início deste ano após apresentar avarias.