Embate na Câmara: 'Chupa essa manga’ e ‘militantes de esquerda’

O segundo atrito originou-se na Tribuna Livre. A servidora Giovana Mara Pereira trouxe o caso do acidente de Eurípedes Feliciano, de 79 anos, que morreu no dia 2 de abril após cair no córrego Cubatão, no cruzamento da rua Rio Grande do Sul com a avenida Alonso y Alonso, no bairro São José.

Segundo ela, quando chegou à ocorrência, o vereador Leandro O Patriota (PL) estava dentro do córrego. "Quando a viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou, o senhor estava lá, dentro do córrego, ao lado do paciente, junto com os bombeiros. E eu te pergunto: fazendo o quê? O senhor é socorrista, enfermeiro, médico ou bombeiro? O senhor tem treinamento ou equipamento específico para o resgate?".

"Eu era a enfermeira do Samu que tripulava a ambulância naquela ocorrência. A sua atitude demonstra claramente o seu total despreparo. O senhor é uma figura pública e tem como maior ferramenta a utilização das redes sociais. É um vereador e deveria se ater às suas funções", completou.