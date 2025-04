Acif recebe secretário estadual Jorge Lima para reunião em Franca

ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) sediará, nesta sexta-feira, 11, a partir das 8h30, um encontro especial do Grupo da Coalizão da Região de Franca. O evento contará com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, e reunirá lideranças, empresários e representantes de entidades da região.

O Grupo da Coalizão atua de forma integrada na busca pelo crescimento econômico e social dos municípios da área administrativa de Franca. Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, a reunião marca um momento decisivo.

"O projeto da coalizão trabalha diretamente para o desenvolvimento da nossa cidade e região, por meio da discussão de ideias e da união de esforços em busca de um mesmo ideal, que é o avanço econômico e social dos nossos municípios", afirmou. “Esta reunião será um passo determinante para as ações em prol desse objetivo, já que teremos o retorno do secretário sobre as propostas desenvolvidas até aqui”, completou.