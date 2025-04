Vestibular da Fatec Franca abre 200 vagas em cinco cursos; veja

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2025 – 2º semestre da Fatec “Dr. Thomaz Novelino”, de Franca. Ao todo, são 200 vagas distribuídas entre cinco cursos gratuitos de graduação tecnológica.

As inscrições começaram nesta segunda-feira, 7, e seguem até 6 de junho, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa é de R$ 50. Interessados em solicitar isenção ou redução da taxa têm até o dia 22 de abril para fazer o pedido.

Cursos e vagas disponíveis:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Manhã: 25 vagas

- Noite: 25 vagas

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

- Noite: 25 vagas

Gestão da Produção Industrial

- Manhã: 25 vagas

- Noite: 25 vagas

Gestão de Recursos Humanos

- Manhã: 25 vagas

- Noite: 25 vagas

Gestão Empresarial (EaD)

- 25 vagas

Cronograma do Vestibular – Fatec Franca

07/04 a 22/04 – Solicitação de isenção/redução da taxa

07/04 a 06/06 – Período de inscrição

07/05 – Resultado dos pedidos de isenção/redução

25/06 – Divulgação dos locais de prova

29/06 – Aplicação da prova

02/07 – Divulgação do gabarito oficial

14/07 – Resultado da classificação e 1ª chamada para matrícula

Interessados em participar do processo do Vestibular 2025 deverão acessar este link, onde contém todos os detalhes do processo.