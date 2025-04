Dívida de R$ 1 mil vira R$ 12 mil e acaba em ameaça de morte

Um homem de 42 anos procurou a polícia após sofrer ameaças de morte relacionadas a uma dívida que teve crescimento abusivo em Franca. O valor inicial do empréstimo era de R$ 1 mil, mas, em poucos meses, chegou a R$ 12 mil, com juros considerados extorsivos. Durante a cobrança, o credor teria ameaçado "atropelar" a vítima com um carro, caso a quantia não fosse paga.

Segundo o boletim de ocorrência, o empréstimo foi feito de forma informal, com o acordo de que o valor de R$ 1 mil seria devolvido no mês seguinte com juros de R$ 200, totalizando R$ 1.200. No entanto, no dia do pagamento, a vítima informou que não possuía o valor total, e se dispôs a pagar apenas os R$ 200 de juros. O credor então teria aumentado o valor do juro para R$ 400. Temendo, a vítima conseguiu o montante e quitou o combinado do juro.

Nos meses seguintes, a vítima ainda realizou outros pagamentos, incluindo R$ 500 e parcelas mensais de R$ 200, que, segundo ele, seriam referentes apenas aos juros. Quando conseguiu juntar R$ 700, valor que acreditava ser o restante da dívida, entrou em contato com o credor para encerrá-la. No entanto, foi surpreendido com a informação de que o valor atualizado da dívida havia saltado para R$ 12 mil.

A vítima questionou o valor e tentou ir pagando. Relatou ainda que, mesmo após vários pagamentos, passou a receber ameaças constantes. Em uma delas, o acusado teria afirmado que, se o valor não fosse quitado, "passaria com o carro em cima dele".

As mensagens com as ameaças, segundo a vítima, foram enviadas pelo WhatsApp com visualização única, o que impossibilitou a apresentação imediata das provas no registro da ocorrência.